Елена Синица
В Перми задержали водителя, сбившего насмерть 17-летнюю девушку
ДТП случилось 24 сентября
Пермские полицейские задержали водителя, который скрылся с места смертельного ДТП. Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк, передает телеграм-канал ведомства.
Само происшествие случилось на Светлогорской улице 24 сентября около 21:00. Там под колеса авто попали два пешехода. По предварительным данным, они переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП погибла 17-летняя девушка. Также пострадал 18-летний молодой человек, его с травмами доставили в больницу. Водитель же скрылся с места ДТП.
В кратчайшие сроки виновник аварии был установлен и задержан полицейскими по месту жительства. Сейчас 23-летний водитель доставлен в отделение полиции.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.