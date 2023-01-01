Елена Синица В Перми задержали водителя, сбившего насмерть 17-летнюю девушку ДТП случилось 24 сентября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермские полицейские задержали водителя, который скрылся с места смертельного ДТП. Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк, передает телеграм-канал ведомства.

Само происшествие случилось на Светлогорской улице 24 сентября около 21:00. Там под колеса авто попали два пешехода. По предварительным данным, они переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП погибла 17-летняя девушка. Также пострадал 18-летний молодой человек, его с травмами доставили в больницу. Водитель же скрылся с места ДТП.

В кратчайшие сроки виновник аварии был установлен и задержан полицейскими по месту жительства. Сейчас 23-летний водитель доставлен в отделение полиции.

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