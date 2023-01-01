Максим Артамонов В Перми заведено уголовное дело на водителя, сбившего насмерть 17-летнюю девушку В ближайшее время ему предъявят обвинение Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

По факту смертельного ДТП, которое устроил 23-летний водитель в Кировском районе Перми, следователи СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Мужчине инкриминируют совершение преступление по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ — Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, которое сопряжено с оставлением места его совершения.

По данным следствия, 24 сентября мужчина, управляя автомобилем, выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил двух пешеходов. В результате аварии скончалась месте девушка 2006 года рождения, а другого пешехода с различными травмами доставили в больницу.

Водитель скрылся с места ДТП, однако вскоре его задержала полиция.

Сейчас следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему предъявлено обвинение.

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