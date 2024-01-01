Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На ремонт театра оперы и балета в Перми выделяется 44 млн рублей Речь идёт о завершении прошлогодних работ Поделиться Твитнуть

Пермский театр оперы и балета

Константин Долгановский

В краевом бюджете на 2024 год планируется выделить дополнительно 44 млн руб. на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского». Это следует из пояснительной записки к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Как рассказали «Новому компаньону» в краевом министерстве культуры, речь идёт о завершении уже начатого в прошлом году капитального ремонта фасада и крыши здания.

Поправки к бюджету будут рассмотрены Законодательным собранием Пермского края на мартовском заседании. Ранее «Новый компаньон» уже писал, что в документе говорится о выделении дополнительных средств на аренду музейного комплекса «Мотовилихинских заводов», на углубление дна Камы у музея «Хохловка» и на проведение летнего фестиваля «Город встреч».

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