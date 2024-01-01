Олег Антонов На углубление дна у музея «Хохловка» власти Прикамья направят 5,7 млн рублей Работу должны быть выполнены летом Поделиться Твитнуть

Светлана Сухарева

Правительство Пермского края предложило увеличить расходную часть бюджета на 5,866 млн руб. для обеспечения проведения дноуглубительных работ на устройство модульного причала Архитектурно-этнографического музея «Хохловка». Это указано в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в бюджет Прикамья на 2024 год.

Напомним, в 2023 году в «Хохловке» завершился первый этап установки модульного причала. В акватории появились швартовные тумбы (так называются специальные металлоконструкции, основной задачей которых является обеспечение удобного подхода судна к берегу и удержание его в нужном положении возле причала), выполнена система электроснабжения и подготовлены площадки под подъёмные аппарели (трапы судов).

Второй этап установки причала должен начаться в июне 2024 года. После дноуглубительных работ причал, который изготавливается на пермской судоверфи, займёт своё постоянное место. Конструктив причала длиной 48 м будет учитывать все возможные погодные условия и не потребует буксировки в затон на зимний период.

Как уточнили «Новому компаньону» в правительстве, сооружение будет иметь универсальную конструкцию, что позволит использовать его для посадки и высадки пассажиров как с маломерных, так и с круизных судов, вплоть до трёх- и четырёхпалубных теплоходов проекта 588 (типа «Михаил Кутузов») и 301 («Владимир Маяковский»).

Ранее предполагалось, что причал у музея «Хохловка» поставят до 30 сентября 2023 года. Однако позднее сроки скорректировали.

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