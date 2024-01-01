Максим Артамонов В больнице Прикамья умер дядя 11-летней девочки, погибшей в ДТП Его похоронят сегодня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дядя 11-летней девочки, погибшей в феврале в результате ДТП на трассе под Полазной, умер в больнице. Он пробыл 11 дней в тяжёлом состоянии и скончался, не приходя в сознание 21 февраля.

Как сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на тётю погибшей девочки Татьяну, мужчину похоронят сегодня, 24 февраля.

Напомним, смертельное ДТП произошло 10 февраля на трассе Полазна—Березники, когда «Мерседес», которым управлял пьяный мужчина, выехал на полосу встречного движения и врезался лоб в лоб в «Фольксваген Поло». В результате аварии пострадали три человека, а 11-летняя пассажирка «Фольксвагена» скончалась на месте. Пострадавших с различными травмами доставили в больницу.

Погибшая девочка была участницей волонтёрного объединения, которое занимается пошивом вещей для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Волонтёры объявили сбор помощи для семьи погибшей.

Девочку похоронили 13 февраля.

После смертельной аварии следком по региону возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего виновника аварии. Мужчине предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения). По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 апреля.

Глава СК Александр Бастрыкин взял это дело на контроль. Руководителю следкома по региону поручено доложить в центральный аппарат ведомства о ходе расследовании.

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