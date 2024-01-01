Максим Артамонов В Прикамье заключили по стражу водителя, по вине которого в ДТП погибла 11-летняя девочка Ему предъявлено обвинение Поделиться Твитнуть

Скришот видео СУ СКР по Пермскому краю

Следователи Добрянки предъявили обвинение 36-летнему мужчине, устроившего неделю назад устр смертельное ДТП на трассе Полазна—Березники, в котором разбилась 11-летняя девочка. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчине вменяют п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ - Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Сейчас следователи продолжают проведить комплекс необходимых следственных действий.

Смертельное ДТП произошло 10 февраля на трассе Полазна—Березники, когда «Мерседес», которым управлял пьяный мужчина, выехал на полосу встречного движения и врезался лоб в лоб в «Фольксваген Поло». В результате аварии пострадали три человека, а 11-летняя пассажирка «Фольксвагена» скончалась на месте. Пострадавших с различными травмами доставили в больницу.

Погибшая девочка была участницей волонтёрного объединения, которое занимается пошивом вещей для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Волонтёры объявили сбор помощи для семьи погибшей.

Девочку похоронили 13 февраля.

После смертельной аварии следком по региону возбудил уголовное дело, а глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования.

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