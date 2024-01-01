Максим Артамонов Глава СК взял на контроль дело о гибели в Пермском крае девочки-волонтёра Похороны школьницы состоятся 13 февраля Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении мужчины, который сел пьяным за руль автомобиля и устроил смертельное ДТП на трассе Полазна—Березники, в котором разбилась 11-летняя девочка. О ходе расследовании и установленных обстоятельствах руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин доложит председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СК дал соответствующее поручение следкому по региону.

Как ранее писал «Новый компаньон», смертельное ДТП произошло 10 февраля на трассе Полазна—Березники, когда «Мерседес», которым управлял пьяный мужчина, выехал на полосу встречного движения и врезался лоб в лоб в «Фольксваген Поло». В результате аварии пострадали три человека, а 11-летняя пассажирка «Фольксвагена» скончалась на месте. Пострадавших с различными травмами доставили в больницу.

Погибшая девочка была участницей волонтёрного объединения, которое занимается пошивом вещей для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Волонтёры объявили сбор помощи для семьи погибшей, а мама школьницы попросила всех, кто проезжал по трассе Полазна—Березники 10 февраля с 16:15 до 17:00 и стал очевидцем аварии, откликнуться для сбора данных.

Похороны погибшей девочки пройдут сегодня, 13 февраля.

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