Максим Артамонов Погибшая в аварии под Полазной девочка была волонтёркой Она помогала шить вещи для участников СВО Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как стало известно, погибшая 10 февраля на трассе под Полазной в Добрянском округе 12-летняя девочка (в следственном комитете утверждают, что ей было 11 лет) была участницей волонтёрного объединения, которое занимается пошивом вещей для участников СВО. Об этом говорится на странице сообщества «ТосЯ ZA СВОих».

«Светлая девочка с чистой душой и большим добрым сердцем! С первых дней нашей волонтерской работы она с нами, всегда и везде! Её маленкие ручки справлялись абсолютно с любой работой. Наш маленький волонтёр, ты останешься в сердцах и памяти огромного количества хороших людей!», — сообщается на странице объединения.

На своей странице ВКонтакте мама погибшей девочки попросила всех, кто проезжал по трассе Полазна-Березники с 16:15 до 17:00 и стал очевидцем аварии, откликнуться для сбора данных.

Родные, друзья и знакомые оставляют на странице мамы погибшей слова соболезнования и поддержки.

Сами волонтеры из сообщества «ТосЯ ZA СВОих» объявили сбор помощи для семьи погибшей.

Смертельная авария произошла рядом с Полазной, когда автомобиль «Мерседес» под управлением мужчины 1987 г.р. в районе 1 км допустил занос автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением мужчины 1974 г.р. Позже выяснилось, что он был пьян.

В автомобиле «Фольксваген Поло» в момент аварии находился водитель и два пассажира, в том девочка. В результате аварии она погибала, а ещё троих человек с различными травмами доставили в больницу.

Следком по региону возбудил уголовное дело. Идёт расследование.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.