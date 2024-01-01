Максим Артамонов
В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка
Виновник аварии сел пьяным за руль
СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношение водителя, который насмерть сбил 11-летнюю девочку под Добрянкой. Его обвиняют в том, что он сел пьяным за руль и нарушил ПДД, что повлекло по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.
По версии следователей, днём 10 февраля в Добрянском городском округе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле выехал на полосу встречного движения, где врезался в двигавшийся навстречу автомобиль, в котором находился водитель и два пассажира, в том числе малолетний ребенок.
В результате аварии 11-летняя девочка скончалась на месте, ещё трое человек с различными травмами доставили в больницу.
Как ранее сообщали в полиции, резонансное ДТП произошло рядом с Полазной, когда автомобиль «Мерседес» под управлением мужчины 1987 г.р. в районе 1 км допустил занос автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением мужчины 1974 г.р.
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