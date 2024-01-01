В ДТП на дороге Пермь—Березники погибла 12-летняя девочка В сети появились кадры с места аварии Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

В субботу, 10 февраля, около 16:30 на автодороге Пермь—Березники произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.

В полиции рассказали, что по направлению к Полазне двигался автомобиль «Мерседес» под управлением мужчины 1987 г.р. По предварительной информации, водитель в районе 1 км допустил занос автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением мужчины 1974 г.р.

В результате аварии 12-летняя пассажирка «Фольксваген» погибла — она умерла в карете скорой помощи. Оба водителя и пассажир «Мерседеса» получили травмы.

В соцсетях появилось видео с места аварии. На кадрах две сильно повреждённые иномарки, стоящий на коленях мужчина, плачущая женщина.

По факту аварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Инспекторы обратились к шофёрам: «Уважаемые водители, вы всегда должны помнить, что транспортное средство — источник повышенной опасности. И от ваших действий зависит ваша жизнь и жизнь окружающих».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.