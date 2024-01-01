Максим Артамонов Девочку, погибшую в Прикамье в ДТП с пьяным водителем, похоронят 13 февраля Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Похороны девочки, погибшей в ДТП с пьяным водителем в минувшую субботу, состоятся 13 февраля. Об этом изданию perm.aif.ru рассказала мама ребёнка.

Авария со смертельным исходом произошла 10 февраля на трассе Полазна—Березники, когда «Мерседес», которым управлял пьяный мужчина, выехал на полосу встречного движения и врезался лоб в лоб в «Фольксваген Поло». В результате аварии трое человек пострадали, а 11-летняя пассажирка «Фольксвагена» скончалась на месте.

Погибшая девочка была участницей волонтёрного объединения, которое занимается пошивом вещей для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Волонтёры объявили сбор помощи для семьи погибшей, а мама школьницы попросила всех, кто проезжал по трассе Полазна—Березники 10 февраля с 16:15 до 17:00 и стал очевидцем аварии, откликнуться для сбора данных.

После аварии следком по региону возбудил уголовное дело. Сейчас идёт расследование.

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