Екатерина Артёмова В Перми продаются помещения, где хотели открыть третий магазин «Золотое яблоко» Собственник недвижимости просит за неё 285 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми выставлены на продажу коммерческие помещения в жилом доме на Комсомольском проспекте, 36, где ранее планировалось открыть третий в городе магазин «Золотое яблоко». Как указано в объявлении на «Авито», продаются помещения на первом и втором этажах здания общей площадью 1,4 тыс. кв. м. Собственник готов продавать их только вместе. Цена недвижимости — 285,38 млн руб.

«Золотое яблоко» — торговая сеть по продаже косметики и парфюмерии. Основана в Екатеринбурге в 1996 году. Сейчас, по информации на сайте сети, у неё 28 магазинов в 19 городах РФ.

Первый магазин «Золотое яблоко» в Перми открылся в апреле 2021 года в ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б). В феврале 2022 года у сети появилась в городе вторая торговая точка — в ТЦ «iMALL Эспланада» (ул. Петропавловская улица, 73А).

Осенью 2022-го сообщалось, что в столице Прикамья может открыться ещё один филиал «Золотого яблока» — в доме на Комсомольском проспекте, 36. Инвестиционная компания «Джи Эй Групп», подконтрольная совладельцам «Золотого яблока» Максиму Паняку и Ивану Кузовлеву, собиралась провести реконструкцию помещений на первом и втором этажах здания. Однако в мае 2023 года появилось объявление о сдаче этих помещений в аренду.

В начале февраля этого года «Новый компаньон» направлял в «Золотое яблоко» запрос с просьбой прокомментировать, остались ли у сети планы открыть магазин на Комсомольском проспекте, 36 и планирует ли она открыть новые магазины в городе в других локациях. В пресс-службе компании тогда сообщили, что не могут предоставить ответ на эти вопросы.

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