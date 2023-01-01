Владелец сети «Золотое яблоко» сдаёт в аренду помещение на Компросе в Перми Площадь помещения составляет 1423 кв. м Поделиться Твитнуть

Помещения на Комсомольском проспекте, 36 в Перми, принадлежащие владельцу сети «Золотое яблоко» Инвестиционной компании «Джи Эй Групп», сдаются в аренду. Сообщение об этом заметило ИА «Текст».

Речь идёт о первом и втором этажах здания в центре города, где раньше работал магазин «Адидас». Площадь помещения, сдаваемого в аренду, составляет 1423 кв. м.

Напомним, осенью прошлого года Инвестиционная компания «Джи Эй Групп» согласовала с госэкспертизой проект реконструкции магазина на Комсомольском проспекте, 36.

Сейчас у сети в Перми два магазина: в торговом центре «iMALL Эспланада» и ТРЦ «Планета». «Золотое яблоко» — третий по товарообороту ритейлер парфюмерии и косметики в России. Магазин предлагает более 1400 брендов декоративной, уходовой косметики и селективной парфюмерии.

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