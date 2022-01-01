Сеть «Золотое яблоко» может открыть в центре Перми третий магазин

Проект реконструкции двух этажей жилого дома на Компросе, 36 прошёл госэкспертизу

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компрос 36

Комсомольский проспект, 36
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Проект реконструкции первых двух этажей жилого дома под магазин с административными помещениями по адресу: Пермь, Комсомольский пр., 36 площадью 1,4 тыс. кв. м прошёл госэкспертизу. Данные об этом размещены в ЕГРЗ 31 августа.

Экспертизу проекта, изготовленного ООО «Архитектурная студия Р-4», провело ООО «Уральское управление строительной экспертизы».

Застройщиком объекта выступает ООО «Инвестиционная компания «Джи Эй Групп». В kartoteka.ru указано, что ИК учредили на паритетных началах Максим Паняк и Иван Кузовлев, основатели и совладельцы парфюмерной сети «Золотое яблоко». «Джи Эй Групп» занимается оптовой торговлей парфюмерными и косметическими товарами.

Напомним, ООО «Инвестиционная компания «Джи Эй Групп» получила от городских властей разрешение на реконструкцию площадей в жилом доме на Компросе 16 декабря 2021 года.

Магазины сети «Золотое яблоко» в Перми уже работают в ТРЦ «Планета» и ТЦ «IMALL «Эспланада».

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