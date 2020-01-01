Елена Синица В Перми 20 февраля открылся второй магазин «Золотое яблоко» Магазин заработал в ТЦ «iMALL Эспланада» Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 20 февраля, в ТЦ «iMALL Эспланада» состоялось техническое открытие магазина сети косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Об этом говорится в социальных сетях «Золотого яблока».

Ранее сообщалось, что магазин займёт помещение площадью 1,2 тыс. кв. м. на первом этаже первой очереди.





Напомним, что в Перми это второй магазин сети. Ещё один находится в ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б).





«Золотое яблоко» занимает третье место по товарообороту среди ритейлеров парфюмерии и косметики в России и второе место в этом же сегменте e-commerce. Первый магазин в формате парфюмерного супермаркета был открыт в 2004 году. Помимо Перми, «Золотое яблоко» имеет свои магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Челябинске, Самаре, Казани, Хабаровске, Саратове, Нижнем Новгороде, Волгограде.

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