Мария Сыропятова Заключено соглашение об открытии магазина сети «Золотое яблоко» в строящемся МФЦ «Эспланада» Магазин займёт площадь в 1,2 тыс. кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Девелопер строительства МФЦ «Эспланада» — ГК «Проспект Групп» — заключил соглашение с руководством федеральной сети косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Об этом сообщили в пресс-службе компании-девелопера.

Магазин займёт помещения площадью 1,2 тыс. кв. м на первом этаже первой очереди торгово-развлекательного центра.

Всего в России расположены 18 магазинов сети «Золотое яблоко», занимающей третье место по товарообороту среди ритейлеров парфюмерии и косметики, но лидирующей в стране по выручке с 1 кв. м.

Открытие первой очереди МФЦ «Эспланада» намечено на ноябрь 2021 года. Там разместятся 8-зальный кинотеатр сети «Киномакс», супермаркет «Перекрёсток», парк развлечений для детей «Фанки Таун», супермаркет «Спортмастер», магазин цифровой техники «М.Видео», магазин зоотоваров «Заповедник», бутик United colors of Benetton. Всего инвесторы планируют разместить там более 160 магазинов.

Вторая очередь «Эспланады» должна открыться в 2023 году, включая 5-звёздочную гостиницу Radisson.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.