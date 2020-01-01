Мария Сыропятова В Перми открылся первый магазин «Золотое яблоко» Пермь стала тринадцатым городом присутствия сети в России Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 22 апреля, в ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б) открылся первый в Перми магазин «Золотое яблоко». Об этом сообщает пресс-служба сети супермаркетов парфюмерии и косметики.

«Золотое яблоко» занимает третье место по товарообороту среди ритейлеров парфюмерии и косметики в России и второе место в этом же сегменте e-commerce. Первый магазин в формате парфюмерного супермаркета был открыт в 2004 году. Помимо Перми, «Золотое яблоко» имеет свои магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Челябинске, Самаре, Казани, Хабаровске, Саратове, Нижнем Новгороде, Волгограде. Всего 20 магазинов.

Напомним, что в конце декабря 2020 года было объявлено об открытии магазина «Золотое яблоко» в строящемся ТРЦ «Планета». Одновременно о заключении соглашения с этой же сетью об открытии магазина объявили в МФЦ «Эспланада».

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