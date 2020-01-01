Мария Сыропятова
В Перми может открыться ещё один магазин сети «Золотое яблоко»
Его размещение запланировано в ТРЦ «Планета»
В ТРЦ «Планета» в 2021 году может открыться парфюмерный супермаркет «Золотое яблоко» — в строящемся ТРЦ «Планета» на ш. Космонавтов. Об этом сообщается в соцсетях краевого минэка, при этом в министерстве ссылаются на информацию, предоставленную инвестором строительства ТЦ — компанией Malltech.
При этом девелопер строительства МФЦ «Эспланада» (на перекрёстке ул. Петропавловской и Попова) — ГК «Проспект Групп» — также анонсировал появление магазина этой же сети и также в 2021 году.
Площадь магазина в ТРЦ «Планета» составит 910 кв. м, в МФЦ «Эспланада» — 1,2 тыс. кв. м.
К настоящему моменту в России работают 18 магазинов сети «Золотое яблоко», но в Перми их пока нет.
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