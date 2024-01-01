Максим Артамонов РЖД ищет в Перми начальника Детской железной дороги Сам приоритетный проект планируется завершить только в 2027 году Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

На сайте hh.ru появилась вакансия начальника Детской железной дороги в Перми. Работодателем выступает компания РЖД. Первым на это обратил внимание журнал «Пермь».

Информация о поиске была опубликована 15 февраля.

От кандидата ждут, что он сможет сформировать команду, координировать строительные и ремонтные работы, а также организовать хозяйственную и образовательную деятельность площадки.

Требуемый опыт работы — 3-6 лет. Уровень заработной платы не указан.

В начале февраля этого года проект строительства учебно-экспозиционного центра, который станет первым этапом возведения в Перми детской железной дороги, прошёл государственную экспертизу, а в 2023 году прошёл госэкспертизу проект строительства само дороги.

О планах строительства детской железной дороги в Перми стало известно в 2019 году. ОАО «РЖД» предложило проект для обучения подростков техническим профессиям и их профориентации в ж/д отрасли. В 2020 году проект получил статус приоритетного. На его реализацию планировалось потратить 920 млн руб. Однако позже сумма возросла до 1,68 млрд руб.

Сначала окончание строительства было запланировано на 2025 год. Впоследствии срок реализации проекта перенесли на 2027 год.

Детская железная дорога будет пролегать вдоль набережной Камы от Перми I до станции Мотовилиха. Её протяжённость составит порядка 4 км.

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