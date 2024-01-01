Максим Артамонов В Перми краевой суд вернул жалобу адвоката иноагента Роберта Латыпова на новое рассмотрение Заседание пройдёт 19 марта Поделиться Твитнуть

Глава Пермского «Мемориала» Роберт Латыпов

Архив ИД «Компаньон»

В Ленинском районном суде 19 марта состоится повторное рассмотрение дела в отношении экс-председателя «Пермского Мемориала» (организация не является иностранным агентом, но связана с организацией-иноагентом «Международный Мемориал»; ликвидирована по решению Минюста) Роберта Латыпова (признан иностранным агентом). Об этом «Новому компаньону» рассказала адвокат Ирина Журавлёва.

Дело будет рассматривать судья Анна Казакова.

По словам адвоката, заседание пройдёт с участием второго фигуранта уголовного дела — председателя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова.

Как ранее писал «Новый компаньон», 15 декабря в Ленинском районном суде Перми состоялось заседание по жалобе Инны Журавлёвой. Она пыталась оспорить возбуждённое в отношении её подзащитного уголовное дело, которое было открыто постановлением следователя Следственного отдела УФСБ России по Пермскому краю Репиной.

Следствие считает, что Александр Чернышов, который сейчас находится в СИЗО, Роберт Латыпов и иные неустановленные лица, «действуя по предварительному сговору, совершили умышленные действия, направленные на незаконное перемещение через границу культурных ценностей в крупном размере». Речь идёт об архивных документах общественной организации «Пермский Мемориал». Уголовное дело было возбуждено на основании двух экспертиз. Журавлёва считает, что обе они экспертизы проведены с нарушениями, поэтому не могли стать основанием для возбуждения дела.

В декабре судья Ленинского районного суда отказал в удовлетворении жалобы. Поэтому адвокат подала апелляцию в вышестоящую инстанцию — Пермский краевой суд. И он вернул дело на новое рассмотрение.

Уголовное дело в отношении Латыпова было возбуждено ещё 11 мая прошлого года по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Роберт Латыпов проходит в качестве подозреваемого.

Сам Латыпов сейчас находится за пределами РФ. Он считает, что «обвинения основаны на предположениях, спорных допросах и признаниях Чернышова, поэтому он хочет «продолжать борьбу за своё честное имя и репутацию своей организации». «Неожиданностью стал жёсткий прессинг людей, которые к "Мемориалу" не имели прямого отношения», — отмечал Латыпов.

В рамках этого уголовного дела в мае 2023 года в Москве был задержан также экс-председатель пермского «Центра исторической памяти» Александр Чернышов, который сейчас находится в СИЗО. Серия обысков прошла и у гражданских активистов Перми, которые не были напрямую связаны с «Мемориалом».

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