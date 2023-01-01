Максим Артамонов Признанный иноагентом Роберт Латыпов продолжит «борьбу за своё честное имя и репутацию своей организации» В отношении общественного активиста в Перми расследуется уголовное дело Поделиться Твитнуть

Экс-председатель «Пермского Мемориала» (организация не является иностранным агентом, но связана с организацией-иноагентом «Международный Мемориал»; ликвидирована по решению Минюста) Роберт Латыпов (признан иностранным агентом) рассказал «Новому компаньону» об уголовном деле, которое возбуждено в отношении него.

Следователи возбудили дело 11 мая этого года — по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Он проходит по делу в качестве подозреваемого.

В беседе с «Новым компаньоном» общественный активист пояснил, что «обвинения обоснованы на предположениях, спорных допросах и признаниях Чернышова (экс-председатель пермского «Центра исторической памяти». — Ред.)», поэтому он хочет «продолжать борьбу за своё честное имя и репутацию своей организации».

«Неожиданностью было не уголовное дело. Это в принципе ожидалось как репрессия. Неожиданностью стал жёсткий прессинг людей, которые к Мемориалу не имели прямого отношения», — прокомментировал Роберт Латыпов.

Напомним, 15 декабря в Ленинском районном суде Перми состоялось заседание по жалобе Инны Журавлёвой, адвоката Роберта Латыпова. Она пыталась оспорить возбуждённое в отношении её подзащитного уголовное дело, которое было открыто постановлением следователя Следственного отдела УФСБ России по Пермскому краю Репиной.

Журавлёва считает, что обе экспертизы, на основе которых было возбуждено уголовное дело, проведены с нарушениями, поэтому не могли стать основанием для возбуждения дела.

В материалах дела говорится, что экс-председатель пермского «Центра исторической памяти» Александр Чернышов, который сейчас находится в СИЗО, Роберт Латыпов и иные неустановленные лица, «действуя по предварительному сговору, совершили умышленные действия, направленные на незаконное перемещение через границу культурных ценностей в крупном размере». Речь идёт об архивных документах общественной организации «Пермский Мемориал». Документы были оценены в 380 тыс. руб.

В декабре судья Ленинского районного суда отказал в удовлетворении жалобы. Поэтому адвокат подала апелляцию в вышестоящую инстанцию — Пермский краевой суд. Заседание по ней состоится в январе следующего года.





В рамках этого уголовного дела был задержан председатель пермского "Центра исторической памяти" Александр Чернышов, который сейчас находится в СИЗО. Также прошла серия обысков у гражданских активистов Перми.

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