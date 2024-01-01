Екатерина Артёмова Власти Перми собираются выделить допфинансирование на содержание и ремонт дорог В 2025-2026 годах расходы могут вырасти почти до 3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На базе краевого Центра безопасности дорожного движения 14 февраля состоялась пресс-конференция, посвящённая вопросу увеличения бюджетных средств на содержание и ремонт дорог. На ней заместитель главы администрации Перми Дмитрий Галиханов сообщил, что власти столицы региона уже запланировали дополнительное финансирование на эти цели.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, соответствующие поправки в бюджет будут рассмотрены депутатами городской думы на февральском пленарном заседании. Если парламентарии утвердят изменения, то в этом году будет дополнительно выделено 718 млн руб., за счёт чего общая сумма средств, предусмотренных на ремонт и содержание дорог, вырастет до 1,328 млн руб. В 2025-2026 годах финансирование увеличится почти до 3 млрд руб.

Выделение допфинансирования позволит более чем в два раза увеличить площадь вывоза снега с внутриквартальных проездов и чаще проводить обработку дорог противогололёдными материалами, в том числе начнут обрабатывать те дороги, на которые ранее средства не выделялись. В летний период будет увеличена периодичность мойки проезжей части дорог II и III категорий, заездных карманов, тротуаров. Также часть средств пойдёт на увеличение периодичности кошения газонов на дорогах всех категорий. Кроме того, в администрации Перми ожидают, что дополнительные средства позволят улучшить качество ремонтных работ и увеличить их площадь.

О том, что администрация Перми собирается увеличить расходы на содержание дорог, стало известно в начале февраля. Сообщалось, что планируется дополнительно выделить примерно 2,5 млрд руб.

Отметим, в течение февраля власти Перми неоднократно получали замечания от прокуратуры по поводу некачественной уборки улиц от снега. Надзорные органы внесли представление главе Перми Эдуарду Соснину из-за незаконного складирования снега в микрорайоне Владимирском, затем — руководителю МКУ «Содержание объектов благоустройства» Александру Кетову из-за некачественной уборки улиц в Ленинском районе, а недавно — заместителю главы администрации города из-за снежных завалов на территории Свердловского района.

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