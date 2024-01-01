Максим Артамонов В Перми расходы на улично-дорожную сеть могут вырасти на 2,5 млрд рублей Для этого чиновники предлагают внести поправки в бюджет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми планирует увеличить расходов на содержание городских улиц примерно на 2, 5 млрд руб. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. По их данным, увеличить финансирование по уборке улично-дорожной сети настаивают краевые власти — они недовольны качеством работы подрядчиков. Для этого чиновники мэрии готовы внести поправки бюджет на 2024 год.

В Пермской городской думе депутаты могут поддержать увеличение финансирования на дороги, но при условии, что это не приведет к сокращению социальных расходов городского бюджета, отмечает издание.

При этом дополнительные деньги планируется выделить на оплату по новым дорожным контрактам, которые будут заключены летом.

По мнению председателя комитета Пермской думы по городскому хозяйству Максима Спиридонова, увеличение финансирования поможет убирать улицы качественнее.

Как ранее писал «Новый компаньон», на плохую уборку улиц от снег руководству Перми указали в прокуратуре. Например, как установило ведомство, в Свердловском районе города администрация ненадлежащим образом выполняет обязанности по благоустройству вверенных территорий. Чиновники мэрии, в свою очередь, уверяли, что подрядчики трудятся день и ночь: спецтехника работает во всех районах города круглосуточно.

Сами пермяки в соцсетях также постоянно жалуются на плохое качество уборки улиц: подрядчики чистят в основном центр города, а остальные районы — по остаточному принципу. Больше всего жалоб поступает на нечищеные тротуары, где образуется снежная каша, и парковочные карманы в зоне платного паркинга, куда невозможно заехать и выехать без лопаты в багажнике. Это происходит каждую зиму.

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