Максим Артамонов В Перми в три раза увеличены объёмы вывоза снега Ранее прокуратура указала чиновникам на плохую уборку улиц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой неделе подрядчики в три раза увеличили объёмы вывоза снега из города. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своём telegram-канале.

Чиновник пояснил, что в понедельник, 26 ноября, было вывезено 11,8 тыс. кубометров, во вторник и среду — практически по 14 тыс. Хотя обычный показатель за сутки составляет 4-5 тыс. кубометров.

«Своему заму Дмитрию Галиханову поставил задачу таким образом выстроить технологический процесс, чтобы ещё больше нарастить темпы вывоза снега с улиц. В этом году выдался нетипично снежный ноябрь. Сегодняшней ночью в Перми выпало ещё 5 мм осадков, установился 30-сантиметровый снежный покров. Конец ноября принёс почти месячную норму снега», — написал градоначальник.

Мэр также добавил, что «настраивает» своих коллег-благоустроителей, «чтобы такие особенности нынешней погоды они воспринимали как стимул работать более эффективно. Да, есть определённые временные нормативы по уборке снега для разных категорий дорог, но ориентироваться надо на удобство и комфорт людей, а не на цифры в документах".

«Стараемся оперативно реагировать на сообщения о проблемах», — написал чиновник, поблагодарив своих подписчиков за активность.

Ранее, 29 ноября, в пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что руководству Перми указали на плохую убору улиц от снега. В частности, прокуратура Свердловского района Перми установила, что​ администрация города ненадлежащим образом выполняет обязанности по благоустройству вверенных территорий. По данным чиновников мэрии, подрядчики трудятся день и ночь: спецтехника работает во всех районах города круглосуточно.

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