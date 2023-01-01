Прокуратура указала руководству Перми на плохую убору улиц от снега В мэрии сообщают, что подрядчики трудятся день и ночь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратурой Свердловского района Перми в ходе надзорных мероприятий установлено, что​ администрация города не надлежащим образом выполняет обязанности по благоустройству вверенных территорий.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе выездного обследования прокурорские работники выявили, что центральные улицы Свердловского района: Куйбышева, Героев Хасана, Горького Белинского, 25 Октября, Чернышевского, дорога вокруг площади Карла Маркса, Южная дамба, бульвар Гагарина, а также подходы к пешеходным переходам от снега не очищены, тротуары противогололедными материалами не обработаны. Выявлено скопление рыхлых снежных масс, заужение участков дорог первой категории, по которым в том числе ездят автобусы.

По данным фактам прокурор района внёс замглавы администрации Перми представление.​

В администрации города в свою очередь сообщают, что сейчас в районах подрядчики сосредоточились на вывозе снежных валов с обочин дорог. Также отдельное внимание уделяется прочистке и обработке противогололёдными материалами дорог и тротуаров, чтобы не допускать образования наледи. «Специальная техника работает во всех районах города круглосуточно», — подчеркнули в мэрии.

По данным метеорологов, новые снегопады в Перми вероятны уже ближайшей ночью и утром.

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