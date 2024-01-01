Прокуратура недовольна качеством уборки улиц Ленинского района Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Ленинского района Перми внесла представление руководителю МКУ «Содержание объектов благоустройства» Александру Кетову

В пресс-службе надзорного органа пояснили, что в прокуратуру обратились жители ул. Борцов Революции, это на правом берегу Камы, с претензиями на качество очистки улиц от снега.

После этого была проведена проверка, и она показала, что жалобы были обоснованы: снег на улице, включая проезжая часть и пешеходные переходы, в январе 2024 года действительно вовремя не убирался, что нарушило права граждан на комфортные условия проживания и также влияло на безопасность на дорогах.

Ответственность за очистку снега на указанной улице лежит на МКУ «Содержание объектов благоустройства». Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, прокуратура проконтролирует фактическое устранение нарушений.

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