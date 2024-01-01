Екатерина Артёмова Прокурор внёс представление замглавы Перми из-за некачественной уборки снега Надзорный орган обнаружил снежные завалы на территории Свердловского района Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокурор Свердловского района Перми внёс представление заместителю главы администрации города. Как пояснили в пресс-службе надзорного органа, в ходе проверки прокуратура установила, что мэрией не принимались меры к надлежащему содержанию в зимний период вверенных территорий.

В частности, пролегающие на территории района автомобильные дороги были очищены ненадлежащим образом, на них образовались колеи, было допущено заужение проезжей части. Также были образованы завалы на парковочных местах, в том числе на местах парковки для инвалидов. Остановки общественного транспорта «Велта», «Почта», «Спортклуб «Кама», «Коломенская улица», «2-я Холмогорская улица» не были очищены от снега, а на пешеходном переходе в районе дома по ул. Яблочкова, 5 был обнаружен снежный завал, ограничивающий доступ к пешеходному переходу, что создало условия для падения людей на проезжую часть.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, прокуратура контролирует фактическое устранение нарушений.

Ранее надзорные органы внесли представление главе Перми Эдуарду Соснину из-за незаконного складирования снега в микрорайоне Владимирском, а позже — руководителю МКУ «Содержание объектов благоустройства» Александру Кетову из-за некачественной уборки улиц в Ленинском районе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.