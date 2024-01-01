Максим Артамонов Главе Перми внесли представление за незаконную свалку снега у реки Устранение нарушений контролирует прокуратура Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения при вывозе и складировании снега в микрорайоне Владимирском. Ранее жители неоднократно жаловались на то, что на площадку по ул. Бригадирской подрядчик сваливает снег. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проверила обращение жителей микрорайона и установила, что разрешение о складировании снега на площадке, расположенной на ул. Бригадирской, мэрия Перми выдала с нарушениями.

В частности, участок, куда вывозился снег, не соответствовал требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства: на нем было лотков для сбора талой воды, обваловки территории и надлежащего покрытия, которое препятствовало бы проникновению испарений в грунтовые воды.

После проверки природоохранный прокурор внёс представление главе администрации Перми Эдуарду Соснину и руководителю подрядчика по вывозу снега.

Сейчас прокуратура контролирует устранение нарушений.

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