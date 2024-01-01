Алёна Бронникова В минтрансе Прикамья рассказали о планах по строительству дорог на 2024 год На ремонт региональных дорог и мостов будет направлено 5,1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании комитета регионального парламента по развитию инфраструктуры поделился планами на 2024 год по дорожному строительству. Он отметил, что благодаря увеличению бюджета дорожного фонда в 2021-2022 годах удалось приступить к реализации нескольких проектов, многие из которых подходят к завершению.

«В том году их можно было перечислять по пальцам, в этом году — у нас огромные планы по сдаче объектов. В первую очередь — два тоннеля под Транссибирской магистралью. Первый, в створе ул. Углеуральской, мы должны сдать в начале летнего сезона, второй, в створе ул. Вишерской, — под осень», — рассказал министр.

В прошлом году в Перми был завершён второй этап ул. Строителей. Работы в рамках третьего этапа запланированы до 2025 года, однако власти намерены сдать его уже в этом году. Также будут окончены работы первого этапа строительства трассы ТР-53 и ул. Крисанова, включающего возведение путепровода на ш. Космонавтов. Кроме того, будет завершён один из этапов реконструкции автодороги Кунгур—Соликамск.

В этом году в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть» запланированы работы по приведению в нормативное состояние 35 участков автодорог и 11 мостов. На эти цели, а также на внедрение интеллектуальной транспортной системы, оборудование пешеходных переходов, установку знаков и разметку будут выделены 5,1 млрд руб., из них 2,7 млрд — средства федерального бюджета.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что с 23 февраля в Перми планируется закрыть движение транспорта по ш. Космонавтов на участке строительства ул. Крисанова. Ограничения будут действовать до 30 апреля. На это время планируется организовать объезд, схему которого минтранс опубликует позже.





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