Алёна Морозова Умные дорожные решения В Перми активно внедряется интеллектуальная транспортная система Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

В ноябре прошлого года на территории Пермской городской агломерации завершилось внедрение Единой платформы управления транспортной системы (ЕПУТС). Разработка системы и её подключение производилось в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Рассказываем, зачем она нужна, как работает и когда будет полностью внедрена в Пермской городской агломерации.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в российских регионах началось в 2020 году в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Это новшество предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек. И если в прошлом году к программе внедрения ИТС на дорогах подключились 43 региона, то в этом году их уже 51.

Глобальная цель ИТС — создание системы мониторинга и управления транспортным комплексом в режиме реального времени. По задумке чиновников, за счёт этого повышается качество транспортных услуг, улучшается экология и безопасность, увеличивается пропускная способность автотранспорта.



Для Пермского края — это ключевое событие в области цифровизации транспортного комплекса. Именно поэтому в 2022 году началась интеграция основных существующих инструментальных подсистем в созданную платформу управления транспортной системой.

Так, была создана «Единая платформа управления транспортной системой Пермской городской агломерации» (ЕПУТС ПГА). Она построена на базе отечественной модульной платформы «Трансфлоу». Разработчиком выступила питерская компания ООО «Альтек».



Единая платформа позволяет обеспечить плановый уровень пропускной способности дорожно-транспортной сети региона и эффективно использовать транспортную систему всеми участниками дорожного движения.



Этапы реализации

На первом этапе реализована интеграция с ЕПУТС Пермской городской агломерации четырёх существующих инструментальных подсистем:

— метеомониторинг, с помощью которого собираются данные о состоянии дорожного полотна и об окружающей среде;

— светофорное управление, которое помогает оптимизировать режимы работы светофоров - данные поступают из автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД);

— мониторинг параметров транспортного потока: данные поступают с детекторов транспорта и комплексов фото- и видеофиксации и служат исходной информацией для оптимизации режимов работы светофоров построения оптимальной маршрутной сети общественного транспорта;

— видеонаблюдение, позволяющее определять инциденты на улично-дорожной сети (ДТП и заторы) и оперативного оповещать спецслужбы.

К 1 апреля этого года были реализованы два модуля: координированное управление дорожным движением и управление дорожными работами.



В первом случае это позволяет координировать управление дорожным движением, в том числе с использованием данных о параметрах транспортного потока. Сейчас к модулю подключены городские светофоры, которые находятся на балансе Пермской дирекции дорожного движения. За счёт этого операторы могут удалённо управлять светофорными объектами, в зависимости от сложившейся дорожной обстановки.

Второй модуль обеспечивает координированное взаимодействие участников дорожной деятельности. Например, диспетчер может контролировать работу подрядчиков по содержанию дорог, делать сводные статистические отчёты по плановым и фактическим показателям. А для подрядчиков — это возможность улучшить документооборот, так как заказ-наряды и отчёты по своим работам специалисты могут выгружать прямо из системы.

К началу апреля были также реализованы базовые модули, которые обеспечивают работу остальной системы. Речь идёт о модуле ГИС (возможность работы в интерфейсе системы с основными функциями геоинформационных систем), который позволяет просматривать, анализировать и редактировать пространственные данные. Модуль «Цифровой двойник» позволяет управлять пространственно-атрибутивной информацией об объектах дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуре. Третий модуль касается электронной Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД). Он обеспечивает возможность отображения мероприятий КСОДД в перспективе и ретроспективе.

На сегодняшний день в Пермской городской агломерации выполнен первый этап модернизации подсистемы мониторинга параметров транспортного потока. В её рамках были дооснащены 30 существующих комплексов фотовидеофиксации, чтобы обеспечивать их работу как детекторов транспорта. Кроме того, закуплены и установлены 105 новых детекторов транспорта на 35 перекрёстках магистральных улиц. Поставщиком оборудования стало пермское ООО «Технологии безопасности дорожного движения». Эти детекторы нужны для того, чтобы подсчитывать интенсивность транспортного потока, определять тип транспортного средства (легковой, грузовой, автобус), а также скорость и регистрационный знак. С помощью них можно записывать даже видеопоток в режиме реального времени. После этого он хранится в системе видеонаблюдения в течение 30 суток.

Этапы зрелости ИТС

«Результатом внедрения ЕПУТС ПГА в 2022 году является достижение первого уровня зрелости ИТС (всего их три – прим. ред.) Пермской городской агломерации, качественное повышение эффективности использования транспортной системы, переход на автоматизированное цифровое планирование и управление процессами дорожно-транспортного комплекса, повышение уровня безопасности дорожного движения и оптимизация решений в сфере предотвращения ДТП», — отмечают в краевом минтрансе.



В ведомстве поясняют, что введённая в эксплуатацию интеграционная платформа, обеспечивает централизованный доступ к системам, которые находятся на балансе различных учреждений транспортного комплекса. Для того чтобы пользоваться платформой, не нужно устанавливать программное обеспечение - доступ реализован через веб-интерфейс (браузер, при наличии логина-пароля).

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

Пользователь может формировать необходимые отчёты - например, по статистике ДТП или очагам аварийности. Также можно визуализировать на карте мероприятия дорожной деятельности (проведение ремонтных работ/реконструкций/строительства), отслеживать работу дорожной техники (а в дальнейшем и общественного транспорта) и многое другое.



До конца II квартала 2023 года власти планируют завершить второй этап модернизации подсистемы мониторинга параметров транспортного потока. Он включает в себя доработку системы мониторинга по расширению функционала. Пока система тестируется специалистами Центра безопасности дорожного движения Пермского края (ЦБДД), а также специалистами смежных учреждений.

Сколько это стоит?



Чтобы достичь второго уровня уже в этом году, специалисты ЦБДД запланировали комплекс мероприятий. Так, был заключён контракт на выполнение работ по модернизации интеллектуальной транспортной системы Пермской городской агломерации на период 2023/25 на сумму 508,3 млн. руб. В 2024 и 2025 годах будут реализованы мероприятия третьего уровня зрелости ИТС.



На создание цифровой платформы выделяются деньги из федерального и регионального бюджетов. В 2023 году из федеральной казны предусмотрено 144,9 млн руб. Однако объём этих средств недостаточен. В связи с этим контракт заключён под имеющиеся лимиты федерального финансирования: в 2024 году — 91,8 млн руб., в 2025-м — 80,8 млн руб. Средства регионального бюджета в 2024 году составят 172,8 млн руб., а в 2025-м — 42,7 млн руб.

В рамках контракта должна быть модернизирована введённая в эксплуатацию интеграционная платформа ЕПУТС ПГА. Речь идёт о создании пяти новых модулей в составе существующей платформы транспортной отрасли: модуль управления ИТС для ЧС и внештатных ситуаций, модуль управления движением общественного транспорта, модуль эффективности ИТС, модуль конфигурации парковочного пространства и модуль транспортного прогнозирования и моделирования. Все эти модули, которые планируется реализовать в рамках развития платформы, должны быть внедрены с 2023 по 2025 год.



Кроме того, предполагается работа по развитию сети периферийных устройств. Так, на улично-дорожной сети Пермской городской агломерации планируется модернизация подсистемы мониторинга транспортных потоков в части создания компоненты компьютерного зрения и установки 324-х детекторов транспорта, а также создание на региональных автомобильных дорогах локального адаптивного управления дорожным движением на 3-х перекрестках («Умный светофор»).

Сейчас краевое Управление автомобильных дорог и транспорта тестирует также модуль управления дорожными работами. Эксперимент проводится совместно с подрядчиком по содержанию автодорог. Была выполнена работа по интеграции дорожной техники для отображения её местоположения, заведены лоты по содержанию дорог, наполнены справочники видами выполняемых работ, а также созданы личные кабинеты подрядчикам и диспетчеру.



В региональном бюджете для выполнения работ по сопровождению работы платформы на последующие периоды планируется заложить 3 млн руб. в год. Контролировать эту работу будут специалисты заказчика – ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

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