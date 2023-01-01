Выбран подрядчик для строительства участка трассы Пермь—Березники И новой кольцевой развязки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти подвели итоги конкурса на выполнение работ по реконструкции автодороги Пермь—Березники с устройством кольцевой развязки. Информация появилась на портале госзакупок.

Всего на конкурс поступило четыре заявки, затем одна компания отказалась от участия. Исполнителем работ выбрано АО «Уралмостстрой», с которым заключат контракт по начальной (максимальной) цене — 1 млрд 299,8 млн руб.

Напомним, реконструировать предстоит участок с Т-образным примыканием на 176 км трассы автомобильной дороги Кунгур—Соликамск. Проектом реконструкции предусматривается устройство кольцевой развязки с двумя полосами движения на кольце. Также будет реконструирован участок основной дороги — он будет расширен с двух до четырёх полос, что также увеличит пропускную способность. Предусматривается обустройство освещения, автобусных остановок, комплексов фотовидеофиксации и пешеходных переходов. Встречные потоки движения для безопасности будут разделены центральным парапетным ограждением.

Срок выполнения работ — с 1 января 2024 года по 30 сентября 2025 года.

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