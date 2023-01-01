Олег Антонов Строительство кольцевой развязки на подъезде к Березникам власти оценили в 1,3 млрд рублей Работы должны быть завершены к сентябрю 2025 года Поделиться Твитнуть

На подъезде к Березникам построят новую кольцевую развязку / фото: из конкурсной документации

Краевые власти объявили конкурс на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Пермь-Березники с устройством кольцевой развязки на 176 км трассы. Информация появилась на портале госзакупок.

Исполнителя должны определить 11 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта — 1 млрд 299,8 млн руб.

Срок выполнения работ — с 1 января 2024 года до 30 сентября 2025 года.

Напомним, на 176 км трассы Пермь—Березники находится Т-образное примыкание автомобильной дороги Кунгур—Соликамск.

«Примыкание не справляется с интенсивностью движения транспорта. Здесь регулярно образуются заторы, особенно в утренние и вечерние часы пик», — пояснили «Новому компаньону» актуальность реконструкции в краевом минтрансе, отмечая значительный объём перевозок в районе крупных промышленных предприятий рядом с Березниками и Соликамском.

В ведомстве добавили, что проектом реконструкции предусматривается устройство кольцевой развязки с двумя полосами движения на кольце. Также будет реконструирован участок основной дороги — он будет расширен с двух до четырёх полос, что также увеличит пропускную способность трассы. Предусматривается обустройство освещения, автобусных остановок, комплексов фотовидеофиксации и пешеходных переходов. Встречные потоки движения для безопасности будут разделены центральным парапетным ограждением.

Весной 2022 года примерная стоимость строительно-монтажных работ по проекту оценивалась в 1,15 млрд руб.

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