Екатерина Артёмова Первый этап трассы ТР-53 в Перми готов более чем на 50% Строительство идёт с опережением графика Поделиться Твитнуть

Фото: ФБУ «РосСтройКонтроль»

Готовность первого этапа строящейся в Перми автомобильной дороги ТР-53 (переход ул. Старцева — проспект Октябрят — ул. Целинная) превысила 50%. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «РосСтройКонтроль», которое контролирует ход работ.

В «РосСтройКонтроле» отметили, что строительство идёт с опережением графика. В общей сложности на объекте задействовано порядка 170 человек и свыше 30 единиц техники. Основные работы идут в районе мостового перехода через реку Иву.

«Ведутся работы по бетонированию пролётного строения моста. Кроме того, выполняются мероприятия по организации прилегающих съездов и подъездных путей, включая устройство свайных фундаментов под шумозащитные экраны», — рассказал генеральный директор ФБУ Владимир Щербинин.

Напомним, строительство ТР-53 разделено на четыре этапа. Общая протяжённость трассы составит 8,7 км. Это будет четырёхполосная дорога с разделительной полосой, которая соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми и станет альтернативой загруженной сегодня ул. Соликамской. Первый этап работ включает в себя реконструкцию ул. Уинской со строительством моста через Иву и съездов транспортной развязки на пересечении улиц Уинской и Старцева. Завершить работы первого этапа планируется до конца 2024 года, закончить строительство всей трассы — к 2029 году.

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