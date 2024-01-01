Бастрыкин контролирует расследование уголовного дела о взрыве газопровода в Пермском крае Поделиться Твитнуть

В центральный аппарат Следственного комитета РФ будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия на газопроводе в Пермском крае. Глава ведомства Александр Бастрыкин ждёт соответствующий доклад от руководителя СУ СК России по региону Дениса Головкина. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Напомним, ЧП на газопроводе в д. Солодовка Куединского округа Пермского края случилось в 22 часа 8 февраля. От взрыва и последовавшего пожара разрушены два жилых дома. Ожоги и отравления угарным газом получили восемь человек, в том числе двое детей семи и 11 лет. Пятеро, включая несовершеннолетних, были госпитализированы в местную больницу. Позднее в Пермь, в ожоговый центр больницы им. Гринберга, перевезли четверых пострадавших: двух взрослых, они были в тяжёлом состоянии, и двух детей, их самочувствие опасений не вызывает.

В субботу, 10 февраля, стало известно, что двух «тяжёлых» пациентов санавиацией перевезли в Москву, в НИИ Скорой помощи им. Склифосовского.

Причиной взрыва и пожара под Куедой могла стать разгерметизация газопровода из-за подвижки грунта. Следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

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