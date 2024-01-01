На пожаре в Куеде Пермского края пострадали восемь человек Огонь уничтожил два жилых дома Поделиться Твитнуть

Фото: скрин-шот из видео телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ"

Пожар в селе Куеда ликвидирован на площади 238 квадратных метров, сообщили в Главном управления МЧС России по Пермскому краю.

«Огнем уничтожен жилой и нежилой дом, а также надворные постройки третьего дома. В настоящее время сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются», — заявили в управлении.

Также в управлении МЧС России по Пермскому краю сообщили, что в 23 час. 35 мин. было ликвидировано открытое горение строений.

На тушение пожара были направлены силы и средства в количестве 71 человека личного состава и 23 единиц техники, в том числе пожарный поезд. По прибытии к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходит факельное горение внутрипромыслового газопровода и трех близлежащих строений.

Губернатор Дмитрий Махонин сообщил в своём телеграм-канале, что 6 пострадавших во время пожара были доставлены в местную больницу, им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Позже глава региона сообщил, что двоих пострадавших перевели в реанимацию.

Позднее поступила информация от Пермского краевого территориального центра медицины катастроф, согласно которой после пожара было осмотрено 8 человек, из них 5 человек (в том числе 2 ребенка) — госпитализировано и 3 человека направлены на амбулаторное лечение.

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