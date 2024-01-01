Двух пациентов, пострадавших от взрыва газопровода в Пермском крае, перевезли в Москву Эвакуация прошла 10 февраля Поделиться Твитнуть

В субботу, 10 февраля, спецбортом санитарной авиации два пациента, пострадавших при взрыве и пожаре на газопроводе в Куединском округе Прикамья, были доставлены в НИИ Скорой помощи им. Склифосовского. Об этом в своём telegram-канале сообщила глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень. Она отметила, что эвакуация прошла в штатном режиме, пострадавших сопровождали московские специалисты.

«Решение о госпитализации двух пациентов с наиболее обширными термическими поражениями в ведущий центр страны было принято после консультаций с профильными экспертами. В настоящее время им оказывается специализированная медицинская помощь», — написала министр.

Напомним, ЧП под Куедой случилось в 22 часа 8 февраля. От взрыва и пожара на газопроводе сгорели два жилых дома. Ожоги и отравления угарным газом получили восемь человек, в том числе двое детей семи и 11 лет. Пятеро, включая несовершеннолетних, были госпитализированы в местную больницу, остальным оказана амбулаторная помощь. Позднее в Пермь, в ожоговый центр больницы им. Гринберга, перевезли четверых пострадавших: двух взрослых, они были в тяжёлом состоянии, и двух детей, их самочувствие опасений не вызывает.

Причиной взрыва и пожара под Куедой могла стать разгерметизация газопровода из-за подвижки грунта. Возбуждено уголовное дело.

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