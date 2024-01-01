Пострадавших от взрыва газопровода под Куедой перевезли в Пермь Состояние двух пациентов тяжёлое Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермь перевезли четверых пострадавших во время взрыва и пожара на газопроводе в д. Солодовка Куединского округа Прикамья. Об этом «Новому компаньону» сообщили в минздраве региона.

«Двое пострадавших, находящихся в тяжёлом состоянии, из Куеды доставлены в Пермь в ожоговый центр больницы им. Гринберга. Также принято решение перевезти в Пермь двоих детей — их жизням ничего не угрожает, поправляться они будут под присмотром специализированных врачей. Ещё один пострадавший останется под наблюдением в Куединской ЦРБ», — пояснили в ведомстве, добавив, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, 24 часа в сутки пациенты находятся под присмотром медицинского персонала.

Губернатор Дмитрий Махонин также сообщил о транспортировке пострадавших в краевой центр и рассказал о поручении министерству труда и социального развития Пермского края оказать помощь, в том числе материальную, всем пострадавшим.

«Выплаты будут произведены из краевого резервного фонда. Главе Куединского округа Флориду Бадртдинову было дано поручение разместить людей в манёвренном жилом фонде. Сейчас нужно быть в постоянном контакте с людьми, оперативно реагировать на все просьбы», — написал глава региона в своём telegram-канале.

Напомним, ЧП под Куедой случилось около 22 час. 8 февраля. От взрыва и пожара на газопроводе сгорели два жилых дома. Ожоги и отравления угарным газом получили восемь человек, в том числе двое детей семи и 11 лет. Пятеро, включая несовершеннолетних, были госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь.

Причины происшествия не называются. В СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».

В прокуратуре взяли на контроль ход его расследования.

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