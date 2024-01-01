По факту взрыва газопровода в Пермском крае возбуждено уголовное дело В следственную группу включены сотрудники Криминалистического центра СКР Поделиться Твитнуть

Чернушинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту происшествия на газопроводе в д. Солодовка Куединского округа 8 февраля 2024 года. В результате ЧП есть пострадавшие, в том числе дети. Об этом сообщили в пресс-службе следкома

В СКР рассказали, что сейчас на месте пожара продолжает работу следственно-оперативная группа, в состав которой входят следователи и следователи-криминалисты как регионального Следственного управления, так и отдела криминалистического сопровождения следствия по УрФО Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР.

«Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — добавили в ведомстве.

Напомним, в результате ЧП пострадали восемь человек, в том числе двое детей.

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