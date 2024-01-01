Стала известна вероятная причина взрыва газопровода в Пермском крае Сообщается о подвижке грунта, приведшей к разгерметизации Поделиться Твитнуть

Причиной взрыва и пожара в Куединском округе Прикамья могла стать разгерметизация газопровода из-за подвижки грунта. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на свой источник. По данным издания, сейчас это основная версия следствия.

«Новый компаньон» сделал запрос в Следственный комитет РФ, возбудивший по факту происшествия уголовное дело и ведущий расследование причин инцидента. Ответ от ведомства пока не получен.

Напомним, ЧП под Куедой случилось в 22 часа 8 февраля. От взрыва и пожара на газопроводе сгорели два жилых дома. Ожоги и отравления угарным газом получили восемь человек, в том числе двое детей семи и 11 лет. Пятеро, включая несовершеннолетних, были госпитализированы в местную больницу, остальным оказана амбулаторная помощь. Позднее в Пермь перевезли четверых пострадавших: двое из них в тяжёлом состоянии находятся сейчас в ожоговом центре больницы им. Гринберга. Также в краевой центр перевезены несовершеннолетние, их состояние не вызывает опасений.

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