Алёна Бронникова В Перми открылся первый мультибрендовый магазин Lamoda Sport Он расположился в ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылся первый в городе офлайн-магазин спортивной одежды и обуви под брендом Lamoda Sport. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ.

«У нас появился новый магазин на втором этаже "Планеты" — мультибренд Lamoda Sport. Здесь вы найдете всё для бега, фитнеса, йоги, футбола, туризма и даже модные новинки вашего любимого уличного стиля», — сообщают представители торгового центра.

На полках нового отдела представлены также известные бренды Adidas, Under Armour, Puma, Reebok и Nike. Находится новый магазин рядом с эскалатором, между магазином Urban Vibes и клубом виртуальной реальности Another world, который открылся в начале декабря.

О том, что в Перми планируется открытие магазина Lamoda Sport, сообщалось в прошлом месяце. Планировалось, что новый салон одежды и обуви откроется в «Планете» в январе.

Кроме того, до конца зимы в ТРЦ начнут работать ещё несколько новых отделов: магазины одежды, турагентство и кафе. В конце января — начале февраля стало известно об открытии магазина товаров для умного дома «Всёсмарт», «Эклерной № 1» и магазина детской одежды Acoola. Среди магазинов одежды, готовящихся к открытию, известны названия трёх: Pelican, Business Line и CUBE. Каждый из них станет первым в Перми.





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