Алёна Бронникова В пермском ТРЦ открылась игровая площадка VR-парка Another World расположился на втором этаже «Планеты» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ТРЦ "Планета"

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» состоялось открытие VR-парка Another World. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ.

Виртуальная игровая площадка разместилась на втором этаже, её площадь составляет 251 кв. м. Участниками могут стать взрослые и дети от восьми лет. Помощь инструкторов предполагается в процессе всей игры.

«Another World — многоуровневая виртуальная площадка с полным погружением через слух, зрение и осязание, в три раза превосходящая реальную площадь игрового поля. Игроки могут выбрать любую тему», — рассказали представители «Планеты».

В конце ноября стало известно, что в пермском ТРК «Столица» продаются помещения на третьем этаже, где раньше находился боулинг-центр под управлением обанкротившегося московского ООО «Планета развлечений». Стоимость актива — 159,4 млн руб.





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