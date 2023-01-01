Екатерина Артёмова В пермском ТРК «Столица» продаются помещения бывшего боулинга Недвижимость оценена в 159,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми выставлено на продажу помещение в TPK «Столица» общей площадью 2,6 тыс. кв. м. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». Цена помещений составляет 159,4 млн руб.

Как указано в объявлении, речь идёт о помещении на третьем этаже торгового центра. Отмечается, что там сделан ремонт, установлены системы вентиляции, кондиционирования и пожаротушения. Помещение имеет панорамное остекление, оборудовано лифтом и дополнительной лестницей, подключено к системе водоснабжения и канализации.

Сейчас часть площадей арендует магазин одежды и обуви «Экономаркет», с которым заключён договор до 2025 года. Также есть договорённость с федеральной сетью фитнес-клубов DDХ, она планирует арендовать помещение здесь в течение 25 лет.

Напомним, ранее выставленные на продажу помещения в ТРК «Столица» занимал боулинг-центр, которым управляло московское ООО «Планета развлечений». После того как в 2016 году компанию признали банкротом, помещения перешли к её залоговому кредитору ПАО «Московский кредитный банк». В 2019-м актив выкупила индивидуальная предпринимательница Венера Шумитова. Позже топ-менеджеры обанкротившейся «Планеты развлечений» пытались снова открыть на третьем этаже «Столицы» боулинг-центр, но не смогли договориться с новой собственницей о стоимости аренды помещений. В итоге эти площади занял сначала магазин-дискаунтер одежды и обуви Prime Store, а затем «Экономаркет».

Ранее на «Авито» появилось объявление о продаже помещений закрывшегося кинотеатра в пермском ТРК «Колизей Cinema».

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