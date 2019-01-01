Григорий Серёдкин Куда катится шар Почему боулинг в Перми умирает Поделиться Поделиться Твитнуть

За 10 лет число боулинг-клубов в Перми сократилось более чем в три раза. Если в 2010 году их было свыше 10, то сейчас осталось три. И только один расположен в центре города — в подвале здания кинотеатра «Кристалл». Два других работают в Закамске (ул. Магистральная, 89) и в Орджоникидзевском районе (ТЦ «Кит» на Гайве).

В здании, где раньше располагался боулинг «Жемчужина», уже пятый год функционирует фитнес-центр X-Fit. Прекратил работу боулинг и в отеле «Жемчужина» на бульваре Гагарина. В Мотовилихинском районе закрылись боулинг-клубы «Страйк» (в развлекательном комплексе «Адам & Ева») и «Шар» (в ТЦ «Карнавал»). В Орджоникид­зевском районе — боулинг-центр «Барс». Та же участь постигла клубы в ТЦ «Триада». В отеле Amaks вместо боулинга организовали новый конференц-зал: в отличие от уцелевшего бильярда он был нерентабельным, сообщили в администрации отеля.

Осенью 2019 года пал один из крупнейших и популярных боулинг-центров «Планета» (ТРК «Столица»). Организация входила в федеральную сеть ООО «Планета развлечений», признанную банкротом. Теперь в помещении площадью 2700 кв. м на третьем этаже «Столицы» разместится магазин-дискаунтер одежды и обуви Prime Store.

Топ-менеджеры обанкротившейся «Планеты развлечений» пытались провести «реинкарнацию» боулинга в «Столице», говорит директор ООО «УК Столица Пермь» Константин Копытов. Однако они не смогли договориться о стоимости аренды помещений, которые раньше занимал центр, с новым собственником, предпринимателем Венерой Шумитовой (купила их осенью 2019 года у залогового кредитора ПАО «Московский кредитный банк»). Других интересантов не было. «Во-первых, оборудование дорогое, во-вторых, тренды в развлечениях сменились, — отмечает Копытов. — Потребуется год, два, три на то, чтобы окупить затраты, а через пять лет может выясниться, что боулинг никого не интересует. Возможно, будет какой-то всплеск, но я сомневаюсь, что возникнет что-то новое. Узкое развлечение для спортсменов, место семейного досуга, но не такое массовое, как раньше. Конечно же, боулинг-центр на 26 дорожек уже неактуален».

В целом эксперты отмечают, что «эра боулинга» прошла. По словам генерального директора ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» Рашида Габдуллина, на развлечения есть мода, а боулинг был популярен 10—15 лет назад.

Он отмечает, что помимо востребованности важен сам формат заведения. «Боулинги на четыре или шесть дорожек — это неинтересно для посетителя. Если боулинг маленький или дополняет заведение другого формата, например бар, кафе или ресторан, то жизнь показывает, что он не выдерживает испытание временем и закрывается», — говорит Габдуллин.

Кроме того, важен масштаб, количество дорожек, место расположения и качество инфраструктуры. «Хорошего качества туалеты и приличное кафе при боулинге позволяют месту развиваться, — рассуждает директор парка им. Горького. — К тому же люди предпочитают ездить в боулинг для проведения вечеринок, чтобы отмечать дни рождения, проводить детские мероприятия. Почему до сих пор сохранился боулинг в «Кристалле»? Потому что он большой и притягивает расположением в центре города».

В «Кристалле» подтверждают: по выходным свободных дорожек у них не бывает. «Мы находимся в центре, и это играет роль, — говорит заместитель директора кинотеатра «Синема Парк Кристалл» Елена Паздникова. — В боулинге люди проводят корпоративы и дни рождения. Проводит здесь свои тренировки и краевая федерация боулинга».

Паздникова отмечает, что одной из причин закрытия боулинг-клубов в Перми и в России в целом является удорожание запчастей и инвентаря. Основные производители оборудования — американские и европейские компании, расчёты с которыми проводятся в долларах и евро. По её словам, боулинг — дорогое удовольствие в плане его содержания.

Более того, снижается уровень доходов населения, добавляет финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева. И первое, от чего люди отказываются, — развлечения. Падает выручка всей индустрии. «Поэтому в основе закрытия любого боулинга лежит экономика, — говорит Медведева. — Выручка падает и становится несопоставимой с уровнем арендной платы. Основной доход в боулинге до 30% и выше составляют сопутствующие услуги, такие как бары, кафе. В основном доходность приносит бар, где можно проводить корпоративные мероприятия. И, естественно, закрываются те боулинги, у владельцев которых меньше «запас прочности». Они не готовы какой-то период времени нести убытки и ждать, когда у людей появится больше денег на развлечения» .

При этом все развлечения живут на трафике. Если взять пример Москвы, то там из отдельно стоящих боулинг-центров закрылись почти все, рассказывает Марина Медведева. Остальные выживают в крупных торговых центрах и имеют не менее восьми дорожек: специально человек в боулинг не пойдёт. «Если человек пошёл в кинотеатр, купил билет, но фильм начнётся только через час, он может пойти в боулинг. Или семья, которая гуляет по торговому центру, может отдать детей в детскую комнату, а взрослые пойдут играть в боулинг, — говорит эксперт. — В эпоху наличия разных интерактивных развлечений все отдельно стоящие форматы, кроме каких-либо концептуальных ресторанчиков, перемещаются в крупные торговые центры. Это, к сожалению, факт. Стрит-ретейл потихонечку умирает».

Елена Попова, основатель Федерации боулинга Пермского края*:

— Когда в 1990-е годы в Россию «завезли» боулинг, он изначально позиционировался как развлечение. С годами интерес к боулингу снизился. Если раньше он вызывал ажиотаж, то теперь для широкого потребителя это один из видов досуга. В нашей стране и в нашем городе все боулинг-центры — частные.

Нужна популяризация боулинга как спорта, и тогда он будет жить. Далее возможно строительство новых объектов инфраструктуры и центров спортивной подготовки. Ведь мы знаем, что чудес в спорте нет. Если регулярно не тренироваться, не будет и результата. То же и с боулингом. А пока у нас он позиционируется исключительно как индустрия развлечений.

Например, в Тюмени есть боулинг-клуб, собственник которого сам играет в боулинг и расценивает как спорт. И там регулярно проходят международные соревнования. В этом городе эта индустрия развивается. Пожалуй, это единственный крупный город, который поддерживает боулинг и на этом зарабатывает.

Если собственник смотрит только на коммерческую составляющую, то будет экономить. А в боулинге важно постоянно поддерживать состояние дорожек и оборудования. Содержать центр непросто. Если собственник нацелен на популяризацию боулинга как спорта, дорожки нужно как минимум каждый день очищать и мыть, соблюдать их топографию. Регулярно ремонтировать прокатные шары, кегли и другой спортивный инвентарь.

* Спортивная общественная организация, созданная в 2015 году. Сейчас в ней порядка 20 участников.