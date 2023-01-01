Екатерина Артёмова Помещения закрывшегося кинотеатра в ТРК «Колизей Cinema» выставлены на продажу Собственник недвижимости просит за неё 350 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: Авито

В Перми выставлены на продажу помещения на четвёртом и пятом этажах ТРК «Колизей Cinema» общей площадью 6,6 тыс. кв. м. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». Цена помещений составляет 350 млн руб.

В объявлении указано, что продажа осуществляется напрямую от собственника. Помещения имеют свободное назначение. Отмечается также, что возможна их реконструкция с увеличением площадей в два раза.

Опубликованное ранее объявление с предложением взять эти площади в аренду также по-прежнему актуально. Стоимость аренды — 3,3 млн руб. в месяц, минимальный срок — 11 месяцев.

Помещения на четвёртом и пятом этажах ТРК «Колизея Cinema» принадлежат ООО «Кинодом», которое контролируется бизнесменом Александром Флегинским. Ранее эти площади в ТРК арендовала сеть «Синема Парк». В феврале стало известно, что стороны расторгают договор аренды: собственник помещений предложил изменить принцип начисления платы, и киносеть это не устроило. Кинотеатр «Синема Парк» в торговом комплексе был закрыт, последний день его работы был 27 февраля. Летом появилось объявление с предложением об аренде помещений, в которых прежде размещались кинозалы.

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