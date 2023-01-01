Алёна Бронникова В пермском ТРК за 3,3 млн рублей в месяц сдаются в аренду помещения бывшего кинотеатра Размер общей площади составляет почти 6,6 тысячи квадратных метров Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В пермском ТРК «Колизей Синема» (ул. Куйбышева, 16) сдаются в аренду помещения бывшего кинотеатра общей площадью почти 6,6 тыс. кв. м. В объявлении на сайте «Авито» указано, что стоимость ежемесячной оплаты составляет около 3,3 млн руб.

«Аренда в ТРК «Колизей Синема». Безупречная локация, высокий пешеходный трафик, хорошая транспортная доступность, развитая инфраструктура. Помещения располагаются на четвёртом и пятом этажах», — сообщает арендодатель.

Площади с чистовой отделкой сдаются под размещение кинотеатра или развлекательного центра. Минимальный срок аренды — 11 месяцев. Ставка составляет 500 руб. за кв. м, плюс коммунальные услуги.

Напомним, в феврале стало известно, что с 27 числа навсегда закрывается кинотеатр «Кристалл». Менеджер по региональному маркетингу «Синема Парк» (Урал) Екатерина Пекарь сообщила, что «Кристалл» прекращает свою работу как кинотеатр. Вслед за этим о прекращении своей деятельности объявило руководство кинотеатра «Синема Парк», который располагается в ТРК «Колизей». Оба помещения принадлежат ГК «Панорама». Как пояснил тогда представитель компании Станислав Мухутдинов, причиной закрытия стало предложение арендатора изменить принцип начисления арендной платы за кинотеатры, это предложение показалось невыгодным, поэтому стороны решили расторгнуть договоры аренды.

Собственник планировал продать площади или сдавать их в аренду. Впоследствии стало известно, что помещение «Кристалла» может быть использовано под нужды краевого молодёжного центра.





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