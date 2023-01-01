Максим Артамонов В Перми закрытые кинотеатры продадут или сдадут в аренду Освободившиеся помещения планируется использовать в развлекательных целях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГК «Панорама», которая владеет помещениями недавно закрытых кинотеатров в «Кристалле» и «Колизее Синема», ищет покупателей или арендатора. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на гендиректора холдинга Станислава Мухутдинова.

По его словам, холдинг будет искать «арендатора по рыночной ставке, либо покупателя по рыночной цене».

«У нас достаточный запас финансовой прочности, чтоб не «отдаваться» за бесценок. Нам было бы нелогичным расстаться с действующим арендатором, который предлагал варианты по снижению ставки, чтоб искать кого-то с дисконтом. Ставка сейчас обсуждается, в том числе с привлечением потенциальных риэлторских компаний» — пояснил Мухутдинов.

Он добавил, что эти помещения не подойдут под торговлю, поскольку там надо «много переделывать, и предложений сейчас полно». Скорее всего, они будут использованы под развлекательные форматы.

Напомним, помещениями кинотеатров в «Кристалле» и «Колизее Синема» владеет ГК «Панорама» Александра Флегинского. Их у «Панорамы» арендовала сеть «Синема Парк». Недавно договоры аренды были расторгнуты, а кинотеатры закрыты. Такое решение было принято, когда арендатор предложил изменить принцип начисления платы. Арендодателя это предложение не устроило.

В начале этой недели стало известно, что Флегинский и сеть «Синема Парк» заключили мировое соглашение по делу о взыскании задолженности за аренду помещений в кинотеатре «Кристалл». Сообщалось, что АО «Синема Парк» добровольно выплатит арендодателю 23,5 млн руб.: 20,9 млн непосредственно долга за аренду с 1 марта по 31 октября 2022 года и 2,5 млн неустойки за неисполнение обязательств.

В конце января на заседании Пермской гордумы заместитель главы администрации города Алексей Грибанов сообщил, что в кинотеатре «Кристалл» может расположиться региональный Дом молодёжи. При этом чиновник отметил, что рассматривается несколько потенциальных площадок, и «Кристалл» — одна из них.

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