«Синема Парк» выплатит владельцу пермских кинозалов 23,5 млн рублей Это сумма долга за аренду помещений кинотеатра «Кристалл» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Владелец пермских кинозалов Александр Флегинский и сеть «Синема Парк» заключили мировое соглашение по делу о взыскании задолженности за аренду помещений в кинотеатре «Кристалл». АО «Синема Парк» добровольно выплатит арендодателю 23,5 млн руб.: 20,9 млн руб. непосредственно долга за аренду с 1 марта по 31 октября 2022 года и 2,5 млн руб. неустойки за неисполнение обязательств. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на Станислава Мухутдинова, представителя Александра Флегинского и его компании «Панорама».

Решение по иску выносил Арбитражный суд Москвы.

Там же рассматривается ещё один иск к «Синема Парку» о взыскании недоимки по аренде площадей в ТРК «Колизей Синема» от структуры Флегинского ООО «Кинодом». Задолженность киносети за аренду превысило 22 млн руб. Решение по этому делу ещё не принято, заседание отложено на 30 марта.

Напомним, помещениями кинотеатров в «Кристалле» и «Колизее Синема» владеет ГК «Панорама» Александра Флегинского. Их у «Панорамы» арендовала сеть «Синема Парк». Недавно договоры аренды были расторгнуты, а кинотеатры закрыты. Такое решение было принято, когда арендатор предложил изменить принцип начисления платы. Арендодателя это предложение не устроило.

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