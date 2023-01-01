Елена Синица Кина не будет В Перми закрываются кинотеатры «Кристалл» и «Синема Парк» в ТРК «Колизей» Поделиться Твитнуть

На минувшей неделе стало известно, что в Перми завершают свою работу сразу два кинотеатра — «Кристалл» на Комсомольском проспекте и «Синема Парк» в ТРК «Колизей». Эксперты, опрошенные «Новым компаньоном», считают, что это вполне логичный исход.

Константин Долгановский

Менеджер по региональному маркетингу «Синема Парк» (Урал) Екатерина Пекарь рассказала «Новому компаньону», что с 27 февраля кинотеатр «Кристалл» прекращает свою работу как кинотеатр. При этом все деньги за билеты, купленные на сеансы после 26 февраля, зрителям возвратят либо предложат посетить другие кинозалы города.

По её словам, показы проекта TheatreHD — театральные спектакли и концерты в кино, которые шли в «Кристалле», — скорее всего, перенесут в другой кинотеатр.

На официальной странице ВКонтакте администрация кинотеатра опубликовала обращение, в котором подтвердила закрытие. Не будет больше работать и боулинг, который находился в этом здании.

«Мы бы хотели пригласить вас провести эти последние, чудесные, солнечные, тёплые дни с нами. Посмотреть захватывающие фильмы на большом экране самого лучшего кинотеатра города. Это целая киноистория, эпоха нашего города. Запомним навсегда это место как самое любимое и уютное!» — говорится в обращении.

В разговоре с «Коммерсантъ-Прикамье» представитель компании, владеющей зданием кинотеатра и другими площадками в Перми, Станислав Мухутдинов сообщил, что арендатор предложил изменить принцип начисления арендной платы за кинотеатры.

«Нам это не интересно. Поэтому стороны приняли решение расторгнуть договоры аренды по обоим объектам. Соглашение находится в стадии согласования», — прокомментировал он.

С 27 февраля также прекратит свою работу и кинотеатр «Синема Парк» в ТРК «Колизей».

«Мы были с вами 15 лет, старались сделать посещение кинотеатра комфортным и уютным. В нашем кинотеатре прошло множество встреч со звёздами и премьер, которые подарили нашим гостям и городу праздник кино», — говорится в обращении.

В разговоре с «Новым компаньоном» гендиректор управляющего ТРК ООО «Деловой центр «Колизей» Марина Медведева сообщила, что причины закрытия кинотеатра ей неизвестны. Однако Медведева предположила, что «Синема Парк» предложил собственнику помещения не фиксированную арендную плату, а процент от выручки. Собственника это не устроило, поэтому и были разорваны взаимоотношения.

«Собственниками помещения на четвёртом этаже являемся не мы, оно было продано ещё при строительстве. О том, что собственники съезжают, мы узнали вместе со всеми, нас никто не предупредил. Скажется ли это на рынке кинопроката? Думаю, нет, потому что он и так уже в упадке. Я думаю, что если бы у нас с киноиндустрией было всё в порядке, было бы что демонстрировать и посещать, то этого бы не произошло», — прокомментировала она.

Что будет с площадью, освободившейся в ТРК «Колизей», Марина Медведева сказать не смогла, однако добавила, что после ухода кинотеатра торговый центр «Колизей Cinema» переименовывать не будут.

А вот про «Кристалл» в конце января на заседании Пермской гордумы высказался заместитель главы администрации города Алексей Грибанов. Он заявил, что там может расположиться региональный Дом молодёжи. При этом он отметил, что рассматривается несколько потенциальных площадок, и «Кристалл» — одна из них. А в начале февраля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о создании регионального молодёжного центра, который будет привлекать молодёжь к общественно-политической жизни региона.

Алексей Чусовитин, политтехнолог:

— У меня по кейсу закрытия двух пермских кинотеатров взгляд чисто политтехнологический. Во-первых, большие и быстрые всегда сжирают маленьких и медленных. «Кристалл» и «Колизей» окончательно устарели ещё год назад. Когда открылся ТЦ «iMALL Эспланада», а перед этим развлекательный пристрой к «Ашану», то стало понятно, что «старикам здесь не место». После этого судьба торговых центров в центре Перми была предрешена. Они должны были умереть. И как мы видим, они умирают. Конкуренция на стороне тех, кто создаёт магниты для покупателей — современные развлечения для детей, рестораны и мегастоянки. Ничего этого у старичков не было. В-третьих, уход старичков — неизбежный результат снижения благосостояния горожан. Денег объективно меньше, а цены объективно выше. Поэтому покупателей на всех не хватает. Мода и свежая картинка делают своё дело. Люди готовы тратить деньги там, где им кайфово.

Что касается «Кристалла» и его владельца Александра Флегинского, то мне кажется, что он просто устал бороться. Два года ковидных ограничений. Теперь санкции на контент. Всё это оптимизма не добавляет. Полагаю, что он перестал работать «в ноль» и просто расстался с этими унылыми активами. Бизнес есть бизнес.

Если говорить о создании какого-то регионального молодёжного центра на базе «Кристалла», то в успехе этой затеи сомневаюсь. Денег на содержание такого актива в бюджете 2023 года нет. Ведь это не просто банальная аренда, но ещё и контент, события и компетенции. У нас тысячные площади на «Шпагина» не знают, чем занять. А здесь ещё целый комплекс. Я бы рекомендовал сдать всё это хозяйство за 1 рубль. Плюс коммуналка и налоги. Может, кто из безумцев и найдётся.

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