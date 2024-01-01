Алёна Бронникова В Перми открывается первый магазин Lamoda Sport Отдел планируют открыть в январе Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В Перми откроется первый в городе офлайн-магазин спортивной одежды и обуви под брендом Lamoda Sport. На официальном сайте отдел в столице Прикамья уже пополнил список адресов.

Согласно опубликованной информации, магазин начнёт работу в торгово-развлекательном центре «Планета» (ш. Космонавтов, 162б). Открытие нового отдела запланировано в январе.

Сейчас организация ведёт поиск сотрудников в магазин. На сайтах по поиску работы размещены две вакансии — кладовщика и продавца-консультанта с зарплатой от 45 100 руб. В описании указано, что в целом под этим брендом планируется открыть более 110 офлайн-магазинов в 46 городах страны.

ИА «Текст» сообщает, что в планах у Lamoda открыть около 300 магазинов в течение трёх лет, переговоры о размещении новых отделов ведутся с торговыми центрами в 20 городах. Некоторые из них будет располагаться на месте закрывшихся магазинов сети Adidas.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал, что в ТРЦ «Планета» на площадях, принадлежавших ранее шведскому H&M, заработал магазин «Стокманн». В отделе площадью более 2,2 тыс. кв. м представлены коллекции мужской и женской одежды, обуви, аксессуаров от брендов Adidas, Desigual, Loft, Pepe Jeans, Emme Marella, KARL LAGERFELD, Hugo Boss, Naumi, Franco Vello, Esprit, Strellson, Guess, Tom Tailor, Lerros, Cinque, Bugatti, Michael Kors, Emporio Armani, Marc Jacobs, Pinko, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Coccinelle, Liu Jo, Furla, Piumelli, Nero Giardini, NAPAPIJRI, Geox, Testoni, Marc O’Polo и др.

Интернет-магазин Lamoda появился в 2011 году. Сейчас это крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа для продажи одежды и товаров для дома, где представлено свыше 10 млн наименований и более 5 тыс. мировых и локальных брендов.

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