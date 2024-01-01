Алёна Бронникова Магазины одежды, кафе и турагентство – что ещё откроется зимой в «Планете» ТЦ в Перми анонсировал появление 10 новых арендаторов Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» к открытию в январе и феврале готовятся новые отделы. В пресс-службе «Новому компаньону» рассказали, что на площадках ТРЦ планируют разместиться до 10 арендаторов.

В частности, будут открыты магазины одежды, магазин товаров для умного дома, «турагентство крупного бренда» и два фуд-арендатора. В прикассовой зоне гипермаркета «Лента» (первый этаж) откроется «Эклерная № 1», а на фуд-корте (второй этаж) начнёт работу кафе Tom Yam.

Среди магазинов одежды, готовящихся к открытию, известны названия трёх: Pelican, Business Line и CUBE. Каждый из них станет первым в Перми.

Модный дом ТМ Business Line — российский бренд женской одежды. Капсульные коллекции создаются в традициях делового стиля. Размерный ряд — 40-52. Производство начало работу в 2007 году, на данный момент сеть фирменных салонов и партнёрских магазинов представлена более чем в 90 городах страны.

Cube — салон мужской одежды в стиле кэжуал. Покупателям предлагают костюмы-тройки, пиджаки, брюки, рубашки, джинсы, трикотажные изделия, обувь и аксессуары. Согласно информации на сайте магазина, бренд представлен на данный момент только в Уфе. Открытие магазина в Перми ожидается в ближайшее время.

Российский бренд женской и детской одежды Pelican имеет 20-летнюю историю. На данный момент он представлен в 32 регионах.

Точные даты открытия новых торговых точек не называются. Известно, что отделы начнут работать до марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Перми запустят первый в городе офлайн-магазин спортивной одежды и обуви под брендом Lamoda Sport. Его планируется открыть в январе в «Планете». На официальном сайте отдел уже пополнил список адресов в столице Прикамья.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.